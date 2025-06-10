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17:14, 10 июня 2025Наука и техника

Названо главное преимущество российского оружия

Глава «Ростеха» Чемезов: Большую часть оружия РФ испытали в бою в ходе СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Большая часть российского оружия и военной техники прошла испытания в бою в ходе специальной военной операции (СВО). Главное преимущество российских изделий назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Он напомнил, что в ходе СВО применяются истребители Су-35 и Су-57, истребители-бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, артиллерийские системы, танки и другая бронетехника. Также Вооруженные силы России используют новое стрелковое оружие и экипировку.

«На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО. (…) Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции», — сказал Чемезов.

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В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации экспортных Су-57Э в 2025 году.

В феврале генеральный директор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров рассказал, что иностранные партнеры на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби проявляли повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» .

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