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09:32, 22 мая 2025Наука и техника

Иностранный заказчик приступит к эксплуатации Су-57Э

ФСВТС РФ: Иностранный заказчик приступит к эксплуатации Су-57Э в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации истребителя пятого поколения Су-57Э российского производства в 2025 году. Об этом со ссылкой на Федеральную служу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ сообщает ТАСС.

«Первый иностранный заказчик Су-57Э в 2025 году уже приступит к эксплуатации этого самолета», — заявили представители организации на полях оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске.

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Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что в рамках международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая будет проходить с 20 по 24 мая в Малайзии, представят экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57.

В апреле американский журнал The National Interest заметил, что Воздушно-космические силы России получили два усовершенствованных истребителя пятого поколения Су-57.

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