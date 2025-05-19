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11:08, 19 мая 2025Наука и техника

Российский Су-57Э представят в Малайзии

«Рособоронэкспорт» представит в Малайзии истребитель Су-57Э
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

В рамках международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая будет проходить с 20 по 24 мая в Малайзии, будет представлена экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщает ТАСС.

«Основная тематика выставки — авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии», — заявили в компании.

Преимуществом Су-57 перед конкурентами в «Рособоронэкспорте» назвали успешный опыт участия российского самолета в реальных боевых действиях с противником, использующим современные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Также на мероприятии будут представлены, в частности, истребители Су-35C и Су-30СМ, транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) и вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и Ми-171Ш.

В апреле американский журнал The National Interest (TNI) заметил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили два усовершенствованных истребителя пятого поколения Су-57.

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