Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 17 июня 2025Мир

Израиль анонсировал удары по «важным целям» в Тегеране

Министр обороны Израиля Кац анонсировал удары по очень важным целям в Тегеране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал удары по иранским ядерным объектам в Фордо и «очень важным» целям в Тегеране. Его слова приводит телеканал N12.

«Сегодня мы собираемся атаковать очень важные цели в Тегеране. Фордо — это тоже проблема, которая, безусловно, будет решена», — сказал он.

Ранее Кац заявил, что Израиль не ведет переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. Он добавил, что руководство страны не допустит, чтобы гражданам Израиля был причинен вред.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

    Россияне назвали способ снять тревогу и стресс

    Мат стоил жизни пенсионерке из ЛНР

    Россиянам дали советы по выбору отеля для отдыха с ребенком

    На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

    Военкор раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву

    Выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу

    На Украине объяснили последствия конфликта на Ближнем Востоке для Киева

    Мужчины в масках ворвались на виллу на Бали и выстрелили в туриста

    Названа распространенная ошибка при принятии душа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости