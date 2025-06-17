Израиль анонсировал удары по «важным целям» в Тегеране

Министр обороны Израиля Кац анонсировал удары по очень важным целям в Тегеране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал удары по иранским ядерным объектам в Фордо и «очень важным» целям в Тегеране. Его слова приводит телеканал N12.

«Сегодня мы собираемся атаковать очень важные цели в Тегеране. Фордо — это тоже проблема, которая, безусловно, будет решена», — сказал он.

Ранее Кац заявил, что Израиль не ведет переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. Он добавил, что руководство страны не допустит, чтобы гражданам Израиля был причинен вред.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.