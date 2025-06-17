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13:11, 17 июня 2025Наука и техника

Конструктор LEGO оказался мощным учебным инструментом

MBE: Школьники могут улучшить успеваемость по математике с помощью LEGO
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: StepanPopov / Shutterstock / Fotodom

Кубики LEGO помогают школьникам лучше справляться с математикой и развивают пространственное мышление. К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея, проведя исследование с участием более 400 детей. Результаты работы опубликованы в Mind, Brain, and Education.

В течение шести недель ученики из Суррея и Портсмута собирали конструкции из LEGO по специальной программе SPACE, направленной на развитие пространственного воображения. Учителя, прошедшие предварительное обучение, предлагали детям задания, которые требовали мысленно вращать и перестраивать объекты, представляя их в голове. В итоге у участников выросли не только способности к визуализации, но и оценки по математике.

Особенно заметный эффект наблюдался у учеников с особыми образовательными потребностями и тех, кто отстает по учебе. Ученые подчеркивают: такие простые практики могут не только повысить успеваемость, но и сократить разрыв между детьми из разных социальных групп.

Ранее специалисты зафиксировали повышенную токсичность в детских матрасах. Исследование показало, что изделия могут выделять опасные вещества — фталаты, антипирены и УФ-фильтры. Эти соединения связаны с нарушением работы мозга, гормональной системы и дыхания, а также с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

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