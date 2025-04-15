Зафиксирован опасный уровень токсинов в детских товарах

ES&T: Детские матрасы могут выделять фталаты, антипирены и УФ-фильтры

Ученые из Университета Торонто выяснили, что детские матрасы могут выделять вредные вещества, которые дети вдыхают во время сна. Речь идет о фталатах, антипиренах (веществах, замедляющих горение) и УФ-фильтрах — они могут негативно влиять на мозг, гормоны, дыхание и даже повышать риск рака. Результаты опубликованы в Environmental Science & Technology.

В первом исследовании ученые проверили воздух в спальнях 25 детей возрастом от 6 месяцев до 4 лет. Они нашли повышенные уровни вредных веществ — особенно рядом с кроватями. Во втором исследовании протестировали 16 новых детских матрасов и подтвердили: именно они являются основным источником этих химикатов. Когда ученые имитировали температуру и вес ребенка, выбросы усиливались в несколько раз.

Многие из этих соединений опасны для развивающегося организма: они могут снижать интеллект, вызывать проблемы с памятью, способствовать развитию астмы и даже рака. Особенно тревожно то, что антипирены, найденные почти во всех матрасах, не нужны для прохождения норм пожарной безопасности и не приносят пользы.

Авторы исследования призывают производителей проверять состав матрасов и отказаться от ненужных токсичных добавок. Также они советуют родителям по возможности убрать из кровати лишние подушки, одеяла и игрушки, чаще стирать постельное белье и пижаму, а также выбирать ткани нейтральных цветов без ярких красителей, поскольку они могут содержать вредные УФ-фильтры.