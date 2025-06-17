Названы сроки возвращения более дешевых кредитов в России

Экономист Щербаченко: Ставки по кредитам могут опуститься на 5-7 процентов

Большинство банков после снижения ключевой ставки Центробанком России начали постепенно снижать ставки по вкладам, по потребительским кредитам и рыночной ипотеке, рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал возможные сроки удешевления заемов в стране.

«Исходя из текущего решения заседания Совета директоров ЦБ РФ, ключевая ставка будет постепенно снижаться до 19 процентов к сентябрю, а к концу 2025 года возможно снижение до уровня 17-18 процентов», — полагает Щербаченко.

При дальнейшем снижении инфляции и ключевой ставки к октябрю возможно уменьшение ставок по кредитам на 5-7 процентов, убежден он.

Пик высоких ставок проходит, и вкладчикам стоит задуматься о перемещении средств при завершении срока вкладов. Тем, кто планирует брать кредит, стоит ожидать снижения ставок по кредитам из-за снижения ключевой ставки Петр Щербаченко экономист

«Ожидается, что максимальные ставки по вкладам будут находиться в диапазоне 18-19 процентов, а минимальные — около 14-16 процентов. Во второй половине 2025 года возможны как фиксация ставок на текущих уровнях, так и дальнейшее снижение в зависимости от динамики инфляции и решений Банка России», — поделился эксперт.

Ранее стало известно, что большинство российских банков планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке вслед за решением по ключевой ставке.

6 июня на очередном заседании Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 20 процентов. До этого четыре заседания подряд регулятор оставлял ее без изменений.

