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19:08, 6 июня 2025Экономика

Бизнес отреагировал на снижение ставки

Глава РСПП Шохин: Бизнес приветствует решение ЦБ о снижении ставки
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Представители бизнеса приветствуют решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 20 процентов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, слова которого приводит ТАСС.

В РСПП понимают, что следующие решения по этому вопросу будут приниматься в соответствии с устойчивостью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, заметил спикер. Однако там рассчитывают, что снижение ставки станет трендом, а не разовой акцией, добавил он.

Российские предприниматели всерьез озаботились нарастающими рисками переохлаждения экономики, напомнил Шохин, и выраженная ими обеспокоенность стала значимым аргументом для перехода к постепенному снижению ставки. Бизнес видит в произошедшем возможность для возвращения к траектории сбалансированного роста, заключил глава РСПП.

В пятницу, 6 июня, на очередном заседании ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 20 процентов. Ранее четыре заседания подряд регулятор оставлял ее без изменений. Снижение ставки стало возможным на фоне продолжающегося ослабления инфляционного давления, дали понять в Банке России. Однако речи о серьезном смягчении денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении пока не идет, подчеркнула председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

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