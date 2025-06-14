Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 14 июня 2025Экономика

Российские банки запланировали снизить ставки по кредитам и ипотеке

РИА Новости: Большинство банков планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке
Мария Черкасова

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Большинство российских банков планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке вслед за решением по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив банки.

Так, стало известно, что ВТБ уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5-2 процента, новые условия вступят в силу во второй половине июня. «Дом.РФ» планирует понизить ставки по кредитам примерно на два процента в ближайшие недели. «Абсолют банк» собирается пересмотреть условия в июне. В кредитной организации рассчитывают, что улучшение условий по кредитам будет сопоставимым со снижением ключевой ставки. Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке на 2-3,5 процента, по кредитам — на два процента.

В «Новиком банке» сообщили, что следят за ситуацией на рынке и рассматривает различные варианты. Не планирует снижать ставки по кредитам в настоящее время «Ренессанс банк».

Ранее 6 июня на очередном заседании ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 20 процентов. До этого четыре заседания подряд регулятор оставлял ее без изменений. Однако речи о серьезном смягчении денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении пока не идет, подчеркивала тогда председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил Великобритании, Франции и США

    Командир штурмовиков рассказал об обмане бойцов ВСУ при заходе в населенный пункт

    Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

    Власти утвердили суммы выплат ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью

    Российские банки запланировали снизить ставки по кредитам и ипотеке

    В Севастополе сделали подарок Путину ко Дню города

    В МВД предупредили о новых схемах обмана россиян

    Стало известно о кончине российского депутата

    МИД призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране

    Названо количество пострадавших в результате иранской атаки жителей Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости