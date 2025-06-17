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14:15, 17 июня 2025Россия

Медведев сравнил G7 с «мертвым клубом»

Зампред Совбеза Медведев: «Большая семерка» давно мертва как формат
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

«Большая семерка» (G7) давно мертва как формат. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, свой комментарий он разместил в X (бывший Twitter).

Бывший президент России также сравнил G7 c зомби. Медведев также сыронизировал над лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Трамп на G7 указал на место европейским шавкам во главе с Микроном», — написал политик.

Американского президента Дональда Трампа Медведев похвалил. «Отчитал за исключение РФ, отказался обсуждать санкции и уехал», — пояснил зампред Совбеза.

Свой пост в X Медведев оставил на английском языке.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что исключение России из G8 было ошибкой.

Еще раньше Трамп выразил мнение, что решение Запада исключить Россию из G8 было неправильным.

ЖЗЛ
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