В Кремле согласились с Трампом по одному вопросу

Песков: В Кремле согласны с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой

В Кремле согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) и ее сокращение до формата G7 было большой ошибкой. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома, передает РИА Новости.

«Мы согласны с позицией президента Трампа: это была большая ошибка, когда Россию исключили из формата "восьмерки". Российская позиция очень хорошо известна, сейчас для нас этот формат потерял свое прикладное значение», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал на то, что доля стран — участниц «Большой семерки» сокращается в мировой экономике, поэтому G7 «выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно» по сравнению с G20.

Ранее Трамп выразил мнение, что решение Запада исключить Россию из G8 было ошибкой. Также глава Белого дома указал на то, что российский лидер Владимир Путин не хочет разговаривать ни с кем из западных политиков из-за их политического курса и оскорблений в адрес Москвы.