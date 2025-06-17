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13:32, 17 июня 2025Мир

В Кремле согласились с Трампом по одному вопросу

Песков: В Кремле согласны с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) и ее сокращение до формата G7 было большой ошибкой. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома, передает РИА Новости.

«Мы согласны с позицией президента Трампа: это была большая ошибка, когда Россию исключили из формата "восьмерки". Российская позиция очень хорошо известна, сейчас для нас этот формат потерял свое прикладное значение», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал на то, что доля стран — участниц «Большой семерки» сокращается в мировой экономике, поэтому G7 «выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно» по сравнению с G20.

Ранее Трамп выразил мнение, что решение Запада исключить Россию из G8 было ошибкой. Также глава Белого дома указал на то, что российский лидер Владимир Путин не хочет разговаривать ни с кем из западных политиков из-за их политического курса и оскорблений в адрес Москвы.

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