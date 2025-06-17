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10:48, 17 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

Сибига: ВС РФ ударили сотнями беспилотников и ракет по Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы России ударили сотнями беспилотников и ракет по Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, атакуя Украину во время проведения саммита «Большой семерки» президент России Владимир Путин якобы посылает сигнал о «полном неуважении» США и их партнерам. Он добавил, что Россия только делает вид, что ищет пути дипломатического решения конфликта. Сибига заключил, что только решительное давление на Москву может показать, что Путин ошибается.

Ранее стало известно, что целями ночного удара российских войск по Киеву стали заводы, склады и аэропорт Жуляны. Под удары попали Киевский бронетанковый завод, 482-й конструкторско-технологический центр Минобороны Украины, 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи и 195-я центральная база железнодорожной техники.

До этого стало известно о мощнейшем массированном ударе по Киеву. Обстрел проводился ракетами Х-101/Х-555, а также беспилотниками «Герань» по объектам военной инфраструктуры.

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