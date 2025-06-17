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15:03, 17 июня 2025Россия

Новая попытка прорыва ВСУ в Курскую область на квадроцикле попала на видео

Опубликованы кадры попытки прорыва ВСУ в Курскую область на квадроцикле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться в Курскую область на квадроцикле, это сняли на видео с беспилотника. Кадры публикует Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

На кадрах видно, как квадроцикл стремительно движется по дороге, по нему наносятся удары. Затем российские военные уничтожают украинских бойцов, которые покинули транспортное средство и пытались бежать.

Как уточняет канал, штурмовики ВСУ смогли просочиться из Рыжевки Сумской области в окрестности Теткино Курской области.

«Под огнем наших ВОГов вражеские штурмовики смогли рассредоточиться в районе госграницы, уверенные, что выполнили поставленную задачу. Однако обстановка находилась полностью под контролем бесстрашных десантников (...) которые сначала уничтожили вражеский транспорт, а затем прицельными ударами с БпЛА ликвидировали всех оккупантов», — говорится в сообщении канала.

ВСУ за месяц, по последним данным, почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область. Украинская армия пыталась прорвать границу РФ 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике. Украина использует в Курской области тактику «жабьих прыжков».

ЖЗЛ
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