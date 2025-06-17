Обнаружен древний загадочный зуб кашалота

PLOS One: Зуб кашалота возрастом 5 тысяч лет обнаружен в Испании

На юго-западе Испании археологи сделали уникальное открытие — в древнем поселении эпохи меди у Валенсины найден зуб кашалота, возрастом более 5000 лет. Как пишут исследователи в журнале PLOS One, это первая подобная находка на Иберийском полуострове и редкий пример использования морских останков в доисторических обществах.

Судя по следам от морских организмов и укусам акул, зуб лежал на дне моря, прежде чем его подобрали и тщательно обработали древние ремесленники. Ученые обнаружили на нем характерные сверления и надрезы — вероятно, из него делали украшения или ритуальные предметы. Позже зуб был сознательно закопан в землю, где на его поверхности образовалась твердая корка.

Вес находки превышает полкилограмма, а размеры — 17 сантиметров в высоту и 7 сантиметров в ширину. Археологи провели 3D-моделирование и палеонтологический анализ, подтвердив: зуб принадлежал взрослому кашалоту, а его использование показывает важную символическую роль моря для жителей Валенсины в III тысячелетии до нашей эры. Эта находка открывает новый взгляд на морские ресурсы в культуре доисторических сообществ и доказывает, что море играло не только хозяйственную, но и духовную роль в их жизни.

Ранее археологи нашли на испанском побережье Бискайского залива древние орудия труда, сделанные из костей китов. Их возраст — почти 20 тысяч лет. Это одни из первых свидетельств того, как люди использовали морских млекопитающих для создания инструментов.