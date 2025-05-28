Удивительное древнее орудие нашли на берегу Испании

Nat Commun: На побережье в Испании обнаружены орудия труда из костей китов

На побережье Бискайского залива в Испании обнаружены орудия труда из костей китов, возраст которых составляет 19–20 тысяч лет. Это одни из самых древних свидетельств использования человеком останков морских млекопитающих, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications. Работу провели ученые из Университета Барселоны, французского CNRS и Университета Британской Колумбии.

Археологи проанализировали 83 костяных орудия, найденных в палеолитических стоянках, и еще 90 фрагментов из пещеры Санта-Каталина. С помощью зооархеологического метода массовой спектрометрии удалось определить видовую принадлежность костей. В артефактах обнаружены остатки кашалотов, финвалов, синих и серых китов — одних из крупнейших существ, когда-либо обитавших на Земле.

Киты, по мнению авторов, могли быть как выброшенными на берег, так и добытыми во время охоты. Подобные останки использовались для создания инструментов, включая скребки, долота и заостренные палки — по всей видимости, для обработки шкур и дерева.

Химический состав костей указывает на отличия в питании древних китов по сравнению с современными. Это может говорить об изменениях в экосистеме океана с эпохи ледникового периода. Кроме того, находки доказывают: уже тогда люди эффективно осваивали ресурсы моря и создавали прочные инструменты из подручных материалов.

Ранее, в апреле 2025 года, ученые выразили тревогу из-за резкого снижения численности серых китов. Исследователи зафиксировали рекордно низкое количество животных в мексиканских зимовках и сообщили о росте числа истощенных особей — вероятно, из-за изменения климата и дефицита пищи в арктических водах.