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12:25, 17 июня 2025Ценности

Певица Нюша разместила фото в крошечном бикини

Певица Нюша разместила фото в крошечном молочном бикини
Екатерина Ештокина

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, разместила фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость позировала напротив зеркала в крошечном бикини молочного цвета, комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками, декорированного цветами, и плавок.

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При этом звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Образ завершила массивная соломенная сумка. «Пляжный день», — подписала исполнительница.

Ранее Нюша станцевала на сцене в мини-платье с глубоким декольте. Звезда вышла на публику в расшитом пайетками изделии на тонких бретелях.

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