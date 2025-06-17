Певица Нюша разместила фото в крошечном бикини

Певица Нюша разместила фото в крошечном молочном бикини

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, разместила фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость позировала напротив зеркала в крошечном бикини молочного цвета, комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками, декорированного цветами, и плавок.

При этом звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Образ завершила массивная соломенная сумка. «Пляжный день», — подписала исполнительница.

Ранее Нюша станцевала на сцене в мини-платье с глубоким декольте. Звезда вышла на публику в расшитом пайетками изделии на тонких бретелях.