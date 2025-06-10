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19:49, 10 июня 2025Ценности

Певица Нюша станцевала на сцене в мини-платье с глубоким декольте

Певица Нюша станцевала на сцене в мини-платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, станцевала на сцене в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница вышла на публику в расшитом пайетками мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Образ она дополнила обувью на каблуках, укладкой и ярким макияжем.

В мае Нюша в крошечных шортах показала откровенный танец. Знаменитость на размещенных кадрах позировала у бассейна под открытым небом в сшитом из объемных сердец красном топе.

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