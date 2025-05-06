Нюша в крошечных шортах показала откровенный танец

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в надетом на голое тело красном топе, сшитом из объемных сердец, и крошечных джинсовых шортах. Также она примерила босоножки на высоких каблуках, распустила уложенные волнами волосы и нанесла на губы красную помаду.

При этом звезда исполнила танец под свой новый трек Amore, широко раздвигая ноги.

Ранее популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в прозрачной юбке посетила бал Met Gala.