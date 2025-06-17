Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

В сети появились кадры сирен и пролета беспилотников над Липецкой областью

В сети появились кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Липецкой области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны звуки непрерывной работы сирены, которые сопровождаются жужжанием, похожим на звук работы двигателя беспилотника и его пролета. Каких-либо взрывов на ролике нет.

Жители Липецкой области сообщили об атаке беспилотников в ночь на вторник, 17 июня. Громкие звуки, в частности, слышали жители Ельца. Официально власти пока не подтверждали попытку атаки на регион.

По данным Минобороны, в ночь на 17 июня силы ПВО за ночь сбили 147 летательных аппаратов. Помимо Липецкой области, под удар попали Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская, Тверская, Брянская, Орловская и Тульская области, а также Московский регион.