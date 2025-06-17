Жители российского города сообщили об атаке беспилотников

Жители Ельца в Липецкой области сообщили об атаке беспилотников

Жители города Елец в Липецкой области сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

«В городе слышна сирена и звуки пролетающих БПЛА», — отмечается в публикации.

Тем временем губернатор российского региона Игорь Артамонов заявил, что в Липецкой области объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».

Ранее стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более полусотни украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Над российским регионом в период с 20:00 по 23:30 по московскому времени был уничтожен 51 беспилотник ВСУ.