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16:28, 17 июня 2025Россия

Стало известно о состоянии похищенной мигрантом 14-летней россиянки

Е1.ru: Похищенная мигрантом школьница из Екатеринбурга не была изнасилована
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Школьница из Екатеринбурга, которую мигрант вывез в Челябинск и удерживал там в квартире две недели, не была изнасилована. О состоянии похищенной девочки стало известно порталу Е1.ru.

Отец россиянки отметил, что она прошла медицинский осмотр после похищения. «Самое главное, сказали, что никаких насильственных действий не было, сексуального контакта не было у них», — пояснил родитель.

Мужчина добавил, что иностранец сейчас задержан.

До этого сообщалось, что мигрант, выкравший у родителей школьницу, не говорит по-русски. Отец девочки отметил, что пытался пресечь общение дочери с иностранцем.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

О том, что девочка из Екатеринбурга пропала, стало известно в начале июня. Несовершеннолетнюю нашли на квартире в Челябинске, вместе с ней там находился 24-летний мигрант.

ЖЗЛ
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