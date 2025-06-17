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09:24, 17 июня 2025Россия

Пять беспилотников ВСУ уничтожили над российским приграничным регионом

Минобороны доложило о пяти уничтоженных беспилотниках ВСУ над Брянской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить над Брянской областью. Об этом доложили в Минобороны России, подробности приводятся в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что дроны в приграничном регионе были сбиты в период с 7:00 до 8:00 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Все ликвидированные устройства относились к самолетному типу. Других деталей о происшествии Минобороны не раскрыло.

До этого сообщалось, что шесть украинских беспилотников сбили под Тверью.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пояснил, что в результате атаки никто из мирных граждан не пострадал. Кроме того, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

Еще раньше ВСУ пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу уничтожили два дрона.

ЖЗЛ
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