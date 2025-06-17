Раскрыт способ расслабиться при стрессе за две минуты

Врач Мартинес предложил технику с использованием рук и дыхания для расслабления

Напряжение в стрессовой ситуации является нормальным явлением, но от него можно избавиться всего за две минуты с помощью простого способа. Психиатр Алехандро Мартинес раскрыл его в беседе с изданием 20minutos.

Как отметил Мартинес, данное упражнение можно использовать, находясь в любом месте. «Техника эффективна, поскольку включает дыхание, движение и прикосновения, которые успокаивают разум», ─ пояснил врач.

Так, для расслабления медик предложил поместить палец одной руки у основания большого пальца другой. Затем нужно представить автомобиль, который едет по пяти горам, и начать двигать палец к основанию других пальцев. Подняться в каждому из них нужно за две секунды, вдыхая через нос, а спуститься к основанию следующего — за четыре секунды, делая носом выдох, заключил специалист.

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