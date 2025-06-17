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16:29, 17 июня 2025Россия

Раскрыто состояние попавшего под удар ВСУ курского чиновника

Попавшего под удар ВСУ главу Беловского района Волобуева выписали из больницы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Попавшего под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) главу Беловского района Николая Волобуева выписали из больницы, где тот проходил лечение после ранения. Подробности о его состоянии раскрыл временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

После атаки ВСУ по машине курского чиновника, пострадавшего экстренно доставили в Москву для проведения операции. Последние несколько недель он проходил лечение в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии.

«Проведенная после полученных травм операция прошла успешно. Сегодня мое лечение завершилось — я выписываюсь из медицинского учреждения для дальнейшей реабилитации в Курскую областную больницу», — написал Волобуев в своем Telegram.

По данным Хинштейна, глава Беловского района возвращается в Курскую область, в ближайшие 10 дней он будет проходить реабилитацию в Курской областной больнице.

Волобуев попал под удар дрона ВСУ 22 мая, когда ехал на своей машине. После этого ему позвонили из Кремля. Собеседником главы района оказался президент России Владимир Путин, который пожелал выздоровления чиновнику.

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