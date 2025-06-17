Раскрыты цели ночного обстрела Украины российскими войсками

Целями атак ВС России стали промзоны и железнодорожная станция на Украине

Целями атак Вооруженных сил (ВС) России стали среди прочих промзоны и железнодорожная станция на Украине. Об этом рассказал Telegram-канал «Изнанка».

Канал сообщил, что собрал информацию благодаря спутниковым сервисам NASA, своим подписчикам и украинским источникам. По его информации, под обстрел попали два завода в промзоне «Отрадный» в Киеве и территория железнодорожной станции «Дарница». Были поражены Киевский радиозавод, а также Дарницкий промрайон.

Также в районе Запорожья был нанесен удар по промзоне Хортицкого района. Там находился завод по производству кабельно-проводниковой продукции, а также научно-производственное предприятие «Преобразователь-комплекс». Еще одной целью российских войск в регионе стала летно-испытательная станция Запорожского авиаремонтного завода «МиГремонт».

Ранее стало известно, что были атакованы складские помещения юго-восточнее завода «Антонов», в которых могли храниться беспилотники, и аэропорт Жуляны, который попал под обстрел не менее трех раз.