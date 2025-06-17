Разработан точечный антибиотик нового поколения

ACS Cent Sci: Новый антибиотик уничтожает бактерии под действием зеленого света

Ученые из Нидерландов разработали новый тип антибиотика, который активируется только под действием света и работает строго в нужной зоне. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Central Science.

Препарат создали из производного кумарина, связанного с компонентом пенициллина. Пока молекула находится в неосвещенном состоянии, антибиотик остается неактивным и не затрагивает здоровые ткани. Как только на нужное место направляют зеленый свет, происходит активация и начинается разрушение клеточных стенок бактерий. Такая точечная доставка делает метод особенно полезным при локальных инфекциях.

Эксперименты показали эффективность технологии против кишечной палочки и золотистого стафилококка. В будущем ученые хотят использовать свет разных цветов и протестировать технологию на крупных животных. Это позволит не только повысить точность лечения, но и сократить ненужное применение антибиотиков — одну из главных причин роста устойчивости микроорганизмов.

Ранее ученые представили инфузид — синтетическое соединение, способное уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии, включая золотистый стафилококк и энтерококки. Исследователи надеются, что инфузид поможет в борьбе с супербактериями, ежегодно уносящими жизни более миллиона человек.