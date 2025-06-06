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16:43, 6 июня 2025Наука и техника

Создано способное победить супербактерии вещество

ASM: Инфузид разрушает бактериальные колонии и снижает развитие устойчивости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Новое синтетическое соединение показало высокую эффективность в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями, включая золотистый стафилококк и энтерококки. Его действие оказалось быстрее и мощнее по сравнению с традиционными средствами, а при совместном применении с антибиотиком линезолидом эффект усиливался. Об этом сообщается на сайте American Society for Microbiology (ASM).

Препарат, получивший название инфузид, был разработан международной командой ученых из Великобритании, Франции и Индии. По словам исследователей, соединение разрушает бактериальные колонии и может снизить риск развития устойчивости, которая ежегодно приводит более чем к миллиону смертей по всему миру.

На данный момент инфузид активен только против грамположительных патогенов, но ученые уже работают над его улучшенной версией. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность, соединение может стать новым оружием против супербактерий, не поддающихся лечению привычными препаратами.

Ранее ученые нашли способ справиться с гонореей — одной из самых опасных супербактерий, быстро приобретающей устойчивость к антибиотикам. Возбудитель заболевания, Neisseria gonorrhoeae, включен ВОЗ в список приоритетных патогенов, что подчеркивает важность поиска новых методов лечения.

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