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13:56, 28 апреля 2025Наука и техника

Открыто новое оружие против опасной супербактерии

Nature Microbiology: Ученые открыли соединение, способное бороться с гонококком
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили новое соединение, способное бороться с одним из самых опасных возбудителей инфекций — гонококком (Neisseria gonorrhoeae), который вызывает гонорею и быстро приобретает устойчивость к антибиотикам. Исследование опубликовано в Nature Microbiology.

Команда из Университета Констанца в Германии и Венского университета в Австрии выявила перспективный класс веществ — алкильхинолоны. Они известны как молекулы, используемые бактериями для борьбы друг с другом. Среди них особенно выделился синтезированный в лаборатории вариант — 2-нонил-4-хинолон-N-оксид (NQNO).

Как показали эксперименты, NQNO останавливает работу цепи переноса электронов в клетках гонококков, что приводит к сильному внутреннему стрессу бактерии и активирует ее собственную токсичную программу самоуничтожения. При этом вещество не оказывает вредного воздействия на человеческие клетки и полезные бактерии.

В опытах на мышах новая терапия показала высокую эффективность против инфекции. Более того, ученые сумели усовершенствовать NQNO, повысив его эффективность с помощью химической модификации.

По словам исследователей, Neisseria gonorrhoeae — одна из самых опасных супербактерий, включенная Всемирной организацией здравоохранения в список приоритетных патогенов из-за способности быстро адаптироваться и перенимать гены устойчивости от других микробов.

Новый подход может стать важным шагом в борьбе с инфекцией, особенно учитывая появление штаммов, не поддающихся лечению существующими препаратами.

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