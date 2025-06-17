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15:42, 17 июня 2025Силовые структуры

Россиянин готовил бутерброды на кухне и неожиданно ударил жену ножом в спину

В Калининграде мужчина ударил жену ножом в спину во время готовки
Варвара Митина (редактор)

Фото: VITALII BORKOVSKYI / Shutterstock / Fotodom

В Калининграде мужчина ударил жену ножом в спину, когда готовил бутерброды на кухне. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Мужчину задержали. В отношении его возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Полицейские выяснили, что супруги накануне употребляли алкоголь. Находясь на кухне, между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина готовил бутерброды, а его жена стояла к нему спиной. В какой-то момент задержанный повернулся и ударил супругу ножом в спину. Врачей женщина вызвала сама.

Ранее на Кузбассе суд приговорил местную жительницу к семи годам колонии общего режима за расправу над мужем, который угрожал сделать из нее шашлык.

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