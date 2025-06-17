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10:22, 17 июня 2025Россия

Россиянин проехался с питбулем в лифте и оказался в реанимации

Житель Петербурга проехался с питбулем в лифте и оказался в реанимации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Санкт-Петербурга проехался с питбулем в лифте и оказался в реанимации. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 68-летний россиянин хотел вывести своего питомца на прогулку. Внезапно собака напала на горожанина.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. В результате нападения животного мужчина получил открытые раны рук и ног. Врачи назвали его состояние тяжелым.

До этого сообщалось, что в Пермском крае стая бродячих собак напала на двух школьниц. Девочкам тогда удалось забежать в водоем и спастись.

Еще раньше собака напала на двух детей в Минусинске и покусала их. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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