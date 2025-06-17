Россиянина госпитализировали с ожогами 90 процентов тела из отделения банка

В Уфе мужчину госпитализировали с ожогами 90 % тела из отделения банка

В Уфе мужчину госпитализировали с ожогами 90 процентов тела из отделения банка. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям издания, 60-летнего россиянина вынесли на носилках из банка, расположенного на улице Менделеева. Очевидцы отметили, что мужчина до случившегося вел себя неадекватно. Они предположили, что посетитель был пьян.

В Минздраве Башкирии рассказали, что состояние мужчины крайне тяжелое. Его поместили в реанимационное отделение одной из больниц.

До этого сообщалось, что в Махачкале боец специальной военной операции покалечил себя у отделения банка и заявил о боязни плена. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Еще раньше в Сыктывкаре участник спецоперации покинул больницу, обвинив медсестер в хамстве.