Россиянка отказалась вызывать врача новорожденному сыну и поплатилась

В Петербурге суд оштрафовал мать, занимавшуюся самолечением новорожденного сына

В Санкт-Петербурге мать отказалась вызывать врача новорожденному сыну и поплатилась. Ее оштрафовали на 70 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как следует из материалов дела, в июле 2024 года россиянка родила мальчика, после чего преждевременно выписалась из роддома, забрав с собой ребенка, при этом не оформив никаких документов о его рождении.

Впоследствии женщина также не следила за состоянием здоровья своего сына и не показывала его врачам. Когда ребенку стало хуже, мать решила заняться самолечением, в результате чего у мальчика развился первичный туберкулез легких в фазе прогрессирования. Спасти ребенка не удалось.

Дело рассматривалось в особом порядке в Пушкинском районном суде. Изначально россиянку оштрафовали на 100 тысяч рублей, но затем суд учел время содержания ее под стражей, и снизил сумму штрафа на 30 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде двухлетняя девочка попала в реанимацию с отравлением наркотиками. В отношении отца составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.