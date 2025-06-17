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19:02, 17 июня 2025Россия

Россиянка отказалась вызывать врача новорожденному сыну и поплатилась

В Петербурге суд оштрафовал мать, занимавшуюся самолечением новорожденного сына
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мать отказалась вызывать врача новорожденному сыну и поплатилась. Ее оштрафовали на 70 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как следует из материалов дела, в июле 2024 года россиянка родила мальчика, после чего преждевременно выписалась из роддома, забрав с собой ребенка, при этом не оформив никаких документов о его рождении.

Впоследствии женщина также не следила за состоянием здоровья своего сына и не показывала его врачам. Когда ребенку стало хуже, мать решила заняться самолечением, в результате чего у мальчика развился первичный туберкулез легких в фазе прогрессирования. Спасти ребенка не удалось.

Дело рассматривалось в особом порядке в Пушкинском районном суде. Изначально россиянку оштрафовали на 100 тысяч рублей, но затем суд учел время содержания ее под стражей, и снизил сумму штрафа на 30 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде двухлетняя девочка попала в реанимацию с отравлением наркотиками. В отношении отца составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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