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13:27, 17 июня 2025Силовые структуры

Российскому фотографу запросили 18 лет за передачу книги

В Перми обвиняемому в госизмене фотографу Скворцову запросили 18 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Обвиняемому в госизмене фотографу Григорию Скворцову запросили 18 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал.

Мужчину задержали осенью 2023 года. Точная фабула дела неизвестна. По данным издания, фотограф попал под следствие после передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «Секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Эта книга продается на российских маркетплейсах.

В январе сообщалось, что арестованный по делу о госизмене фотограф Скворцов не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что российского фотографа осудят по статье о госизмене за передачу книги.

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