Российскому фотографу запросили 18 лет за передачу книги

Обвиняемому в госизмене фотографу Григорию Скворцову запросили 18 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал.
Мужчину задержали осенью 2023 года. Точная фабула дела неизвестна. По данным издания, фотограф попал под следствие после передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «Секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Эта книга продается на российских маркетплейсах.
В январе сообщалось, что арестованный по делу о госизмене фотограф Скворцов не признал свою вину.
Ранее сообщалось, что российского фотографа осудят по статье о госизмене за передачу книги.