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16:31, 23 января 2024Силовые структуры

Арестованный по делу о госизмене российский фотограф отверг свою вину

Пермский фотограф Скворцов не признал вину в госизмене
Начало событий в новости Российскому фотографу предъявили обвинения в госизмене

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов, арестованный по уголовному делу о госизмене, не признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин заявил, что не знал о наличии гостайны в материалах, которые стали основанием для привлечения его к уголовной ответственности, поэтому вину отверг. Другие подробности фабулы дела засекречены.

23 января сообщалось, что следователи ФСБ предъявили ему обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Скворцов находится под стражей. Его содержат в столичном СИЗО «Лефортово».

Скворцова арестовали в ноябре 2023 года, а затем с санкции суда мера пресечения была продлена.

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      Любовь Ширижик
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