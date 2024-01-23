Российскому фотографу предъявили обвинения в госизмене

ФСБ предъявила обвинения в госизмене пермскому фотографу и музыканту Скворцову

Следователи ФСБ России предъявили пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источники уточнили, что в ходе проведения следственных действий Скворцову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ — «Госизмена». Он заключен под стражу. Представители правоохранительных органов не привели других подробностей, отметив, что материалы дела засекречены.

Скворцова арестовали в ноябре 2023 года. Накануне, в понедельник, срок ареста обвиняемому продлили. Он содержится в СИЗО «Лефортово».

Ранее россиянин получил 15 лет колонии за госизмену. Жителя Сахалина приговорили к такому сроку за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса