Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:37, 23 января 2024Силовые структуры

Российскому фотографу предъявили обвинения в госизмене

ФСБ предъявила обвинения в госизмене пермскому фотографу и музыканту Скворцову

Фото: Unsplash

Следователи ФСБ России предъявили пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источники уточнили, что в ходе проведения следственных действий Скворцову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ — «Госизмена». Он заключен под стражу. Представители правоохранительных органов не привели других подробностей, отметив, что материалы дела засекречены.

Скворцова арестовали в ноябре 2023 года. Накануне, в понедельник, срок ареста обвиняемому продлили. Он содержится в СИЗО «Лефортово».

Ранее россиянин получил 15 лет колонии за госизмену. Жителя Сахалина приговорили к такому сроку за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо вооружиться». Министр обороны Германии призвал готовиться к военному конфликту с Россией

      Пассажирок самолета заставили переодеться из-за непристойных нарядов

      Секс-коуч дала совет взрослым девственницам

      Военный назвал уникальную особенность украинского конфликта

      Стало известно о разногласиях Франции и Германии из-за помощи Украине

      Российскому фотографу предъявили обвинения в госизмене

      В Великобритании высказались о поставке Украине беспилотных авиационных систем

      В Швеции призвали проверить использование Украиной переданного ей оружия

      Украинский генерал внезапно посетил Артемовск

      Оставшиеся в Севастополе украинские корабли распилят на металл

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше