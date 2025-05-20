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17:33, 20 мая 2025Силовые структуры

Российского фотографа осудят по статье о госизмене за передачу книги

В пермский суд поступило дело обвиняемого в госизмене фотографа Скворцова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Дело обвиняемого в госизмене фотографа Григория Скворцова поступило в Пермский краевой суд. Об этом сообщает Properm.ru.

Сейчас Скворцов находится в московском СИЗО Лефортово. 26 мая пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения. После этого фотографа могут этапировать из Москвы в СИЗО в Пермь.

Мужчину задержали осенью 2023 года. Точная фабула дела неизвестна. По данным издания, фотограф попал под следствие после передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские "Секретные бункеры"“: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Эта книга продается на российских маркетплейсах.

Ранее в Севастополе суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в государственной измене.

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