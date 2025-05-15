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10:54, 15 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали подозреваемых в госизмене

ФСБ: Подозреваемых в госизмене жителей Севастополя арестовали на два месяца
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Севастополе суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, фигуранты собирали и передавали Службе безопасности Украины информации о дислокации российских военных. Против них возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Им грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене.

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