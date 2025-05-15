В российском регионе арестовали подозреваемых в госизмене

ФСБ: Подозреваемых в госизмене жителей Севастополя арестовали на два месяца

В Севастополе суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, фигуранты собирали и передавали Службе безопасности Украины информации о дислокации российских военных. Против них возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Им грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене.

