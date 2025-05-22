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16:00, 22 мая 2025Силовые структуры

Назначена дата слушаний по делу о госизмене против российского фотографа

Суд начнет слушать дело обвиняемого в госизмене фотографа Скворцова 26 мая
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российского фотографа осудят по статье о госизмене за передачу книги

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Пермский краевой суд начнет слушания по делу обвиняемого в госизмене фотографа Григория Скворцова в понедельник, 26 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В зале суда решат вопрос о продлении фигуранту меры пресечения. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово».

Скворцова задержали осенью 2023 года. Точная фабула дела неизвестна, но, по данным СМИ, фотограф попал под следствие после передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские "Секретные бункеры"“: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов».

Книга продается на российских маркетплейсах. Сам Скворцов уже признал свою вину.

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