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14:53, 17 июня 2025Из жизни

Рыбак отбился от напавшего на него крокодила

В Малайзии рыбак победил крокодила, отбившись от него голыми руками
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Малайзии рыбак чудом остался жив после нападения крокодила. Об этом сообщает Global Nation.

9 июня в водах реки Кампунг на острове Тимпанг Аддрин Сани ловил рыбу с младшим братом, когда огромный хищник схватил его за плечо и утащил под воду. Напавший на мужчину крокодил стал вращаться в воде, чтобы утопить жертву.

Несмотря на страшную боль, рыбак начал бить рептилию по голове и рылу. Ему удалось отбиться от зверя голыми руками: неожиданно хищник ослабил хватку, отпустил Сани и уплыл. Пострадавший был доставлен в больницу Сандакана с множественными травмами плеча и руки. Сейчас он проходит лечение. Это уже второй случай нападения крокодилов в регионе за последний месяц.

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