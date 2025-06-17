Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Флуминенсе
Сегодня
19:00 (Мск)
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Ривер Плейт
Сегодня
22:00 (Мск)
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
Ульсан Хёндэ
Завтра
01:00 (Мск)
Мамелоди Сандаунз
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 6-й матч
Монтеррей
Завтра
04:00 (Мск)
Интер М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
10:05, 17 июня 2025Спорт

Семин раскрыл причину отказа от посещения домашних матчей «Локомотива»

Семин об отказе посещать домашние матчи «Локомотива»: Не хочу будоражить фанатов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, почему отказался от посещения домашних матчей команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отметил, что не хочет будоражить фанатов. «Зачем мне туда ходить? Чтобы болельщиков как-то тревожить? Чтобы они показывали свои чувства? Зачем по новой вызывать эти эмоции?» — отметил тренер.

Семин добавил, что готов вернуться на стадион, если получит какое-то задание от руководства клуба. «Или я буду оказывать влияние на то или иное событие», — отметил специалист.

Семин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

    Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости