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12:16, 17 июня 2025Культура

Шнурова сняли целующимся с бывшей женой

Шнурова застали за поцелуем и танцем с бывшей женой Абрамовой на концерте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

На концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Екатеринбурге пришла бывшая жена артиста Ольга Абрамова. Соответствующими кадрами делится StarHit.

Музыканта и его экс-супругу засняли во время танца под песню «Жигули» и поцелуя. «Несмотря на драматический текст сингла, бывшие супруги демонстрировали обратное. Они широко улыбались друг другу. 52-летний Шнуров осыпал избранницу поцелуями, прежде чем вернуться к коллегам на сцену», — говорится в материале.

Ранее бывшую жену Шнурова заметили на концерте артиста на Бали.

В сентябре Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.

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