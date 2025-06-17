Шнурова сняли целующимся с бывшей женой

Шнурова застали за поцелуем и танцем с бывшей женой Абрамовой на концерте

На концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Екатеринбурге пришла бывшая жена артиста Ольга Абрамова. Соответствующими кадрами делится StarHit.

Музыканта и его экс-супругу засняли во время танца под песню «Жигули» и поцелуя. «Несмотря на драматический текст сингла, бывшие супруги демонстрировали обратное. Они широко улыбались друг другу. 52-летний Шнуров осыпал избранницу поцелуями, прежде чем вернуться к коллегам на сцену», — говорится в материале.

Ранее бывшую жену Шнурова заметили на концерте артиста на Бали.

В сентябре Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.