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17:06, 17 июня 2025Мир

США предложили России взять паузу

Ушаков: США предложили России взять паузу в контактах по нормализации отношений
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

США предложили России взять паузу в контактах по нормализации двусторонних отношений, однако стороны вскоре достигнут новой договоренности по следующей встрече. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

«Изначально было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации российско-американских отношений в Москве, но потом США предложили взять паузу», — заявил представитель Кремля.

Ушаков уточнил, что МИД России и Госдепартамент США обсудят время и место следующей встречи, однако сейчас этот «вопрос подвис».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств. Дипломат выразила надежду, что взятая Вашингтоном пауза в проведении встреч «не станет слишком длинной».

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