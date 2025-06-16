Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 16 июня 2025Мир

США отменили раунд консультаций с Россией

Захарова: США отменили раунд консультаций с Россией по работе посольств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает официальный Telegram-канал ведомства.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — заявила Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила надежду, что взятая Вашингтоном пауза в проведении встреч «не станет слишком длинной».

В мае заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщал, что новые двусторонние консультации России и США были намечены, но даты на тот момент оставались неизвестными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия может купить новейший российский Су-57 и получить полный доступ к его технологиям. Что известно о возможной сделке?

    Терроризировавшие жителей российского региона бойцы ВСУ получили срок

    Россиянам предсказали рост реальных заработных плат

    Бывшая жена Паши Техника назвала причину его смерти

    Россияне назвали главный вдохновляющий на путешествия фактор

    В Госдуме оценили отсутствие санкций к спортсменам из Израиля и Ирана

    Стало известно о прилетевшем в Татарстан на буксире дроне ВСУ

    Назван дешевый овощ для снижения риска развития восьми видов рака

    Лысина на затылке 61-летнего Брэда Питта вызвала ажиотаж в сети

    Один из главных помощников Украине жестко высказался про нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости