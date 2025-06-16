Захарова: США отменили раунд консультаций с Россией по работе посольств

США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает официальный Telegram-канал ведомства.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — заявила Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила надежду, что взятая Вашингтоном пауза в проведении встреч «не станет слишком длинной».

В мае заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщал, что новые двусторонние консультации России и США были намечены, но даты на тот момент оставались неизвестными.