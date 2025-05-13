В МИД России высказались о новых переговорах с США

Рябков: Новые переговоры России и США намечены, но даты неизвестны

Новые двусторонние переговоры России и США намечены, но даты на данный момент неизвестны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Он намечен, но конкретных дат нет», — отметил замглавы МИД.

По словам Рябкова, новый раунд российско-американских консультаций по работе посольств будет зависеть от того, как будут выполняться уже достигнутые договоренности. Он добавил, что стороны будут «решать, когда оптимально провести этот раунд в дальнейшем».

Ранее посол России в США, участник консультаций по дипучреждениям Александр Дарчиев заявил, что переговоры по этой теме продвинули нормализацию работы посольств двух государств.