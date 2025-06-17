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07:31, 17 июня 2025Наука и техника

Windows 11 по ошибке стала Windows Vista

В Windows 11 ошибочно добавили звук включения ПК из Windows Vista
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В Windows 11 по ошибке появились звуки включения компьютера из другой версии Windows 20-летней давности. Об этом сообщает издание Windows Central.

Считается, что первым на проблему обратил внимание энтузиаст под ником XenoPanther. Блогер заметил, что после обновления операционной системы (ОС) при включении персонального компьютера (ПК) система проигрывает мелодию из Windows Vista. Эта ОС вышла в 2006 году.

В Microsoft отреагировали на сообщение о проблеме, но не объяснили, как такое стало возможно. Главный редактор Windows Central Зак Боуден назвал появление звука из Vista забавной пасхалкой и «приветом из прошлого».

Позже XenoPanther рассказал, что звук запуска Windows Vista, судя по всему, появился в актуальной версии ОС не случайно. Он заметил, что старый звук запуска был добавлен в библиотеку imageres.dll.mun, где хранятся все мелодии запуска, вручную. По всей видимости, кто-то мог сделать этот специально.

В апреле в Национальный реестр звукозаписи Библиотеки Конгресса США (Library of Congress's National Recording Registry) добавили звуки из Windows 95. Знаменитую мелодию, которую будут хранить для будущих поколений американцев, написал для Microsoft британский композитор Брайан Ино.

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