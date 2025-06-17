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15:34, 17 июня 2025Бывший СССР

Украина призвала граждан покинуть Израиль и Иран

МИД Украины призвал граждан покинуть Израиль и Иран
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Itai Ron / Reuters

МИД Украины призвал граждан покинуть Израиль и Иран в связи с резким обострением гуманитарно-политической ситуации. Соответствующее обращение к украинцам опубликовала пресс-служба дипломатического ведомства.

«МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию [Ирана и Израиля]», — говорится в публикации.

В ведомстве также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе удостоверяющие личность документы.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался о влиянии конфликта между Ираном и Израилем на ситуацию на Украине. Он отметил, что происходящее оттянуло внимание Запада от украинского вопроса, что не понравилось Киеву.

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