В МИД высказались о влиянии конфликта между Ираном и Израилем на ситуацию на Украине

Мирошник: Конфликт между Ираном и Израилем оттянул внимание Запада от Украины

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью радио «Комсомольская правда» высказался о влиянии конфликта между Ираном и Израилем на ситуацию на Украине.

Он отметил, что происходящее оттянуло внимание Запада от украинского вопроса, что не понравилось Киеву. Дипломат добавил, что Ближний Восток определенным образом спонсируется западными странами, поэтому часть оружия и помощи может быть перенаправлена в этот регион.

«Израиль будет просить, где только возможно, дополнительные вооружения, поддержку. И европейцы, которые уже не вытягивают компенсацию украинского конфликта, будут вынуждены принимать решения в приоритет», — сказал Мирошник.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

