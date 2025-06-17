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16:24, 17 июня 2025Экономика

В Госдуме оценили темпы выдачи банковских карт несовершеннолетним

Володин: Выдача банковских карт несовершеннолетним растет каждый год на 20%
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Каждый год в России на 20-25 процентов увеличивается количество банковских карт, которые выдают несовершеннолетним. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Его процитировало ТАСС.

Он отметил, что в 2023 году такими платежными инструментами владели больше двух миллионов несовершеннолетних, и призвал посчитать, о каких цифрах может идти речь в 2025 году и в следующие годы, если темпы сохранятся.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, который запрещает подросткам открывать счета в банках без разрешения родителей. Речь идет о лицах в возрасте от 14 до 18 лет. Однако есть исключения. Они предусмотрены для тех, кто уже стал полностью дееспособен, вступил в брак, работает по трудовому договору или ведет предпринимательскую деятельность.

По мнению главы думского комитета по информполитике Сергея Боярского, в РФ стоило бы ввести лимит количества банковских карт на одного человека.

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