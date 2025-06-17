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22:24, 17 июня 2025Мир

В МИД России прокомментировали атаки Израиля на атомные объекты Ирана

В МИД РФ заявили, что атаки Израиля на объекты Ирана толкают мир к катастрофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Израильские атаки на мирные атомные объекты в Иране незаконны. Они толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в частности, в самом Израиле, сказано в заявлении МИД РФ.

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, как считают в МИД, они создают неприемлемые угрозы международной безопасности. В связи с этим российская сторона призывает официальный Тель-Авив «одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями».

Также РФ ждет от МАГАТЭ доклад с «неприпудренными» оценками ударов Израиля по Ирану, сказано в заявлении. Российская сторона твердо исходит из того, что ирано-израильское урегулирование может быть достигнуто только путем дипломатии, резюмировали в ведомстве.

Ранее телеканал CNN заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана без помощи Соединенных Штатов. До этого глава Белого Дома заявил, что у него нет настроя вести какие-либо переговоры с Ираном, поскольку он ожидает от Тегерана полной капитуляции.

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