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13:05, 17 июня 2025Силовые структуры

В Новой Москве разнорабочий расправился с парой пенсионеров из-за отказа занять ему денег

В Москве пройдет суд над разнорабочим за убийство пары пенсионеров
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, который расправился с парой пенсионеров из-за отказа занять ему денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед Московским городским судом. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям.

Пенсионеры жили в одном из частных домов в поселке Михайлово-Ярцевское в Новой Москве. По хозяйству им помогал разнорабочий. По версии следствия, в день преступления мужчина попросил у главы семейства деньги в долг, но получил отказ. Тогда злоумышленник взял топор и монтировку и, угрожая, потребовал от пенсионера назвать ему пароль от приложения банка и дать банковскую карту.

В результате обвиняемый перевел себе 17,3 тысячи рублей с карты мужчины, а еще снял с его накопительного счета более миллиона рублей. Испугавшись, что тот может обратиться в правоохранительные органы, обвиняемый не менее четырех раз ударил его по голове топором и монтировкой, а затем нанес удар по голове и его супруге. Пытаясь скрыть следы содеянного, он поджег ковер в доме и ушел с места преступления. Его задержали по горячим следам.

Ранее в Новой Москве расправились с мужчиной в его же гараже.

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